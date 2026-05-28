"Komşular Bir Pay Et Getirir mi Diye Bekledim Ama Kimse Getirmedi"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan Kandil Yener, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kendisine et payı getirmesini bekledi ancak gün boyu kapısı çalınmadı. Yener, "Bayram gelmiş benim neyime?" dedi.

Kadirli'de yalnız yaşayan 44 yaşındaki Kandil Yener, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tek düzenli gelirinin babasından kalan 6 bin lira aylık olduğunu, iş çıkması durumunda tarlalarda da çalışmaya gittiğini belirtti.

Yener, şunları söyledi:

"Eşimden ayrıyım, yıllardır tek yaşıyorum. Durumum çok kötü. Tarla işine gidiyoruz, o da olursa. Olmazsa da gitmiyoruz. Yağmurdan dolayı gidemedik, çalışamadık. Babamdan 6 bin lira bir maaş var, onunla da ev kirası ödüyorum. Doğru düzgün bir eşyam yok. Bir minderin üzerinde oturuyorum, kauçuk döşek üzerinde yatıyorum."

Bayramda pay getiren olmadı. Torunuma ne harçlık verebildim ne bir et yedirebildim. Çok zor durumdayım.

Açık kalp ameliyatı oldum, bu hasta halimle tarlalarda çalışıyorum. Bazen sıcaklara dayanamıyorum ve düşüp bayılıyorum tarlada. Yanımdaki arkadaşlar beni kaldırıyor. Bayramda kapıda oturdum, komşular bir pay et getirir mi diye ama kimse getirmedi. Torunuma bir bayramlık alamadım, harçlık da veremedim. Bayram geldi ama benim neyime? Bir kurbanlık kesemedikten sonra, cebinde 5 kuruş para olmadıktan sonra bayram gelmiş bizim neyimize?"

Kaynak: ANKA