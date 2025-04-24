Yağmur Altında Rafting Heyecanı: Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Fırtına Gibi Performans

Yağmur altında rafting heyecanı: 2 kilometre uzunluğundaki parkurda kürek çekildi

BAYBURT - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası'nın son gününde yağmur altında rafting heyecanı yaşandı. Sporcular, Türkiye'nin en hızlı akan Çoruh Nehri'nde 2 kilometre uzunluğundaki parkur alanında yağmura aldırış etmeden, kürek çektiler.

3 gündür devam eden yarışların finalinde, birinci belirlenecek. 8 üniversite takımının yer aldığı yarışlarda, sporcu öğrenciler birincilik için mücadelelerini bugün de sürdürdüler. Öğrenciler, final yarışı öncesi yağmurdan korunmak için botlarını ters çevirerek, kürek yardımıyla kendilerine korunaklı alan oluşturdular. Düdüğün çalmasıyla yarışa başlayan öğrenciler 2 kilometre uzunluğundaki parkur alanında kürek çekerek, saniyelerle yarıştılar. Bitiş noktasına varmak içi büyük çaba gösteren sporcu öğrencilere, takım arkadaşları, antrenörleri kenarda destek verdiler. 8 farklı üniversiteden, 71 öğrencinin katılım sağladığı yarışta, birincilik için ter döküldü.

Rize'den gelen babadan kızına tam destek

Sporcu kızını desteklemek için Rize'den Bayburt'a gelen Salih Navdar isimli vatandaş, kızı İdil Navdar'ı 3 gün boyunca yalnız bırakmadı. Her sabah erkenden uyanan ve parkur alanında yerini alan baba Navdar, yarış öncesi kızına moral vererek, heyecan yapmaması için telkinde bulundu. Muğla'da üniversite öğrencisi olan İdil Navdar ise babasının kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirterek, babasına sarılıp, teşekkür etti.

"Bugün soğuk ve yağmurlu bir havaya kaldık"

Yarışların üçüncü gününde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu dile getiren rafting sporcusu Cansu Deniz Saltık, "3 gündür devam etmekte olan Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası'nın son günündeyiz. İki gündür hava çok güzeldi, güneşliydi. Bugün biraz soğuk ve yağmurlu havaya kaldık" dedi.

Eski sporcularını desteklemeye memleketi Rize'den gelen rafting antrenörü Engin Göz de sporcuları için Bayburt'ta olduğunu, onları yalnız bırakmadığını söyledi.

"Muğla'dan geldik yağmurla karşılaştık"

Akdeniz ikliminin görüldüğü Muğla'dan, Bayburt'a takımıyla birlikte gelen rafting antrenörü Saniye Uyar Kırık, yağmur altında rafting deneyimi yaşadıklarını bildirerek, "Muğla'dan, uzun yollardan buraya geldik. İklim şartları çok farklı çünkü biz sıcak bir bölgeden geliyoruz. Buraya geldiğimizde yağmurla karşılaştık, doğası yaşadığımız yere göre daha farklı. Muğla daha ılıman, burada biraz yağışı gördük" şeklinde konuştu.

Yarışlara çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Uyar, Muğla'ya şampiyon olarak dönmeyi hedeflediklerini belirtti. Üniversite spor ruhuna uygun yarışların yapıldığını kaydeden Uyar, yarışlarda yer alan tüm takımlara başarılar diledi. Öte yandan, yarışların tamamlamasının ardından Saray Bahçesi'nde ödül töreni gerçekleştirilecek. Törende, dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları verilecek.