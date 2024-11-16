Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Altın Başarı Ödülleri yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Alanya muhabirlerinden Vildan Rende 'Yılın En İyi Haber Editörü' ödülünü aldı.

Spiker Dünyası Platformu ve Hayat Dergisi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim ödüle layık görüldü. Halka açık oylamalar ve seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye'nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende; yazılı ve görsel basın, kültür-sanat, spor, haber ve özgün kategorilerde ödüller verildi. Gecede 'Yılın En İyi Haber Editörü' ödülünü ise yaptığı özel haber çalışmalarıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Alanya muhabirlerinden Vildan Rende aldı. - ANTALYA