Vezirköprü Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi Yapıldı

Samsun'un Vezirköprü İlçesi Ziraat Odası'nda, bir süre önce vefat eden eski Başkan Arslan Kaya'nın ardından boşalan başkanlık koltuğu için seçim yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin oylaması sonucunda Gültekin Kaya, Vezirköprü Ziraat Odası'nın yeni başkanı seçildi.

Yedi kişiden oluşan Vezirköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulu, başkanlık seçimi için bir araya geldi. Oylamada başkanlık için iki aday, Gültekin Kaya ve Kamil Öncel yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Gültekin Kaya 4 oy alarak çoğunluğu sağlarken, Kamil Öncel 3 oyda kaldı. Bu sonuçla Kaya, Vezirköprü Ziraat Odası'nın yeni başkanı oldu.

"Kaybeden olmadı, kazanan çiftçidir"

Seçimin ardından bir konuşma yapan yeni Başkan Gültekin Kaya, öncelikle hayatını kaybeden merhum Başkan Arslan Kaya'ya Allah'tan rahmet diledi. Kaya, "Önceki başkanımızdan aldığımız hizmet bayrağını en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz. Bu süreçte kaybeden olmadı, kazanan Vezirköprü Ziraat Odası ve Vezirköprü çiftçisidir" ifadeleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi. - SAMSUN