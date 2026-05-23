Vezirköprü Huzurevi projesine 192 milyon TL kaynak

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılması planlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi için 192 milyon 310 bin TL bütçe desteği sağlandı.

Uzun yıllardır ilçe gündeminde yer alan huzurevi projesinin, kısa süre önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredilmesinin ardından önemli bir aşama daha tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından projeye ilişkin olarak bakanlığa 192 milyon 310 bin TL kaynak aktarıldığı bildirildi.

Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan yatırım kapsamında inşa edilecek merkezin, yaşlı vatandaşların bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir tesis olarak hizmet sunması hedefleniyor. - SAMSUN

