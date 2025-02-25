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Vergi Haftası Etkinlikleri İçin Kaymakam Kaya'ya Ziyaret

Vergi Haftası Etkinlikleri İçin Kaymakam Kaya'ya Ziyaret
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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Müdürü Yetiş Akyel'i makamında kabul etti. 'Vergi Güvendir' sloganıyla kutlanacak olan haftanın önemi vurgulandı.

Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vergi Dairesi Müdürü Yetiş Akyel, beraberindeki personelle birlikte Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Bu yıl 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında "Vergi Güvendir" sloganıyla 36'ncı kez kutlanacak olan Vergi Haftası etkinlikleri hakkında bilgi alan Kaymakam Kaya, Müdür Akyel ve tüm vergi çalışanlarının haftasını kutladı.

Vergi bilincinin artırılması ve toplumda vergiye gönüllü uyumun teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine değinen Kaymakam Kaya, verginin ülke ekonomisi ve kamu hizmetleri için taşıdığı kritik rolü vurguladı. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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