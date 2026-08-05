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Van'da Engelli Bireyler İçin 'Mutlu Çarşamba' Festivali

Van'da Engelli Bireyler İçin 'Mutlu Çarşamba' Festivali
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Edremit ilçesindeki Fidanlık Parkı'nda engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla 'Tuşba Gençlik ve Spor Festivali: Mutlu Çarşamba' etkinliği düzenlendi. Festivalde kültür, sanat ve spor alanlarında birçok faaliyet gerçekleştirilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, çocukların entegrasyonu ve sosyalleşmesi için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, engelli bireylere yönelik "Tuşba Gençlik ve Spor Festivali: Mutlu Çarşamba" etkinliği gerçekleştirildi.

Van'da engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla Edremit ilçesindeki Fidanlık Parkı'nda program düzenlendi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Tuşba Gençlik ve Spor Festivali - Mutlu Çarşamba" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde katılımcılar için çok sayıda kültür, sanat ve spor faaliyetine yer verildi. Ebru, kaligrafi, takı tasarımı ve bileklik yapımı, zeka oyunları, sandalye kapmaca, halat çekme, top oyunları, matrak, ip atlama, yüz boyama, mendil kapmaca ve drama etkinliklerinin yanı sıra; pota, badminton, dart, bilek güreşi, bisiklet, jimnastik parkuru, minyatür kale futbol, curling ve masa tenisi branşlarında spor etkinlikleri düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, çocukların ve ailelerinin festivalde keyifli vakit geçirdiklerini belirtti. Festivalde birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığını ifade eden Tosun, "14 yaş grubundaki çocuklarımızı festivalde ağırlayarak güzel bir etkinlik yaptık. Burada ailelerimizin dışında kamu ve kurumlarımızın da paydaşlığında bu çalışmaları yürüttük. Çocukların hayattaki entegrasyonu, sosyalleşmesi, sportif faaliyetlere katılım alanlarının arttırılmasıyla ilgili bu tür faaliyetler güzel bir süreç belirliyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızla ilgili etkinlik alanlarında kurumlarımıza iş birliği şeklinde çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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