Van'da bahar mevsimi bisiklet sektörünü hareketlendirdi

Van'da bahar mevsiminin etkisiyle bisiklete olan talep arttı. Vatandaşlar hem ekonomik kazanç hem de sağlıklı yaşam için pedal çevirmeyi tercih ediyor.

Van'da bahar mevsimiyle birlikte hareketlenen bisiklet piyasası, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Vatandaşlar, kısa mesafeli ulaşımda hem bütçelerini korumak hem de sağlıklı yaşam sürdürmek amacıyla motorlu araçlar yerine bisiklete yönelmeye başladı.

"Bisiklet satışları yukarı doğru bir ivme kazandı"

İşletme sahibi Ezdin Kaplan, her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar mevsiminin gelişiyle bisikletlerin bakım ve satışlarının artırdığını belirtti. Kaplan, "Ulaşımda araçlarını kullanan arkadaşlar, kısa mesafelerde bisikleti hem spor hem de ulaşım olarak ve ceplerine ekonomik olarak yansıyacak bir araç olarak tercih ediyorlar" dedi.

"Coğrafyamız bisiklet kullanımına elverişli"

Van coğrafyasının bisiklet kullanımına elverişli olduğunu dile getiren Kaplan, "Coğrafi yapımızın düz olması, bisiklet kullanımının elverişli olduğunu gösteriyor. Bundan kaynaklı zaten bir yoğunluğumuz oluyor baharın" diye konuştu.

"Hareketli bir yaşam için bisiklet kullanımını tercih ediyorum"

Bisiklet kullanmayı tercih ettiğini belirten Hekim Yamaç isimli sağlık personeli, "Sürekli hareketsiz bir yaşam sürmemizden dolayı bisiklet tercih etmenin doğru olduğuna inanıyorum. Bu yönüyle bisiklet kullanımının hem kendimiz açısından hem çocuklarımız açısından güzel olacağı düşüncesindeyim. Hem aynı birimde çalıştığımız hem de farklı birimde çalışan arkadaşlarımızla bu muhabbetler geliştiğinde, onlar da bisiklet konusunda burayı tercih ederek, gelip bisikletlerini edindiler" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı