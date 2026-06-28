Vali Varol'dan hafta sonu mesaisi

Aydın Valisi Osman Varol, Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Karina mevkiinde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Aydın'da göreve başlayan Vali Dr. Osman Varol, il genelindeki ziyaretlerine hafta sonu da devam etti. Aydın'ı daha yakından tanımak ve yapılacak çalışmaları yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretlerini sürdüren Vali Varol'un son durağı Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi oldu. Beraberindeki heyetle birlikte Karina mevkiine gelen Vali Varol, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gönül bağımızla hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ziyaretimiz sonunda, Karina mevkiinde vatandaş ve esnafımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, vatandaşlarla samimi bir ortamda hasbihal etti. Bölgedeki esnafı da ziyaret eden Valimiz, talep ve önerileri dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı