Bilecik esnafından Vali Sözer'e ilgi

Bilecik esnafından Vali Sözer'e ilgi
Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler esnasında esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek, Bilecik'in ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla buluşurken, büyük ilgi ile karşılandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki çarşı esnafıyla bir araya geldi. Esnafı tek tek ziyaret eden Vali Sözer, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların talep ile önerilerini dinleyen Vali Sözer, iletilen konuların değerlendirilerek ilgili birimlerle paylaşılacağını ifade etti. Kentin her noktasında vatandaşlarla doğrudan iletişim kurdu.

Vali Faik Oktay Sözer, "Bilecik'in her köşesinde hemşerilerimizle gönül bağı kurmaya, onların talep ve beklentilerini yerinde tespit ederek şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

