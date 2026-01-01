Vali Özkan, yeni yılı madencilerle birlikte karşıladı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yeni yıl dolayısıyla Soma ilçesinde görev yapan madencileri ziyaret ederek 2026'yı birlikte karşıladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yeni yılı Soma ilçesindeki maden ocağında görev yapan madencilerle birlikte karşıladı. Yerin metrelerce altında çalışan işçilerle bir araya gelen Vali Özkan, madencilerle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı ve zorlu çalışma şartlarında gösterdikleri özveri dolayısıyla teşekkür etti. Emeğin ve alın terinin simgesi olan madencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, yaptığı açıklamada, "Yeni yıla madencilerimizle birlikte girmek ve onları çalışma alanlarında ziyaret etmek istedik. Yerin yüzlerce metre altında, büyük bir fedakarlıkla çalışıyorsunuz. Dünyanın en zorlu meslekleri arasında yer alan bu görevi özveriyle yerine getirerek kara elması toprak üstüne çıkarıyor, ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlıyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve disiplin herkes için örnek teşkil ediyor. Madencilerimizin alın terinin ve fedakarlığının hakkı ödenmez." ifadelerini kullandı.

Yer altında yürütülen çalışmaların zorluklarına ve risklerine de dikkat çeken Vali Özkan, tüm madencilere kazasız, sağlıklı ve güvenli bir çalışma yılı temennisinde bulundu. Maden işçilerinin ülke ekonomisine sağladıkları katkının yanı sıra toplum için taşıdıkları önemin altını çizen Vali Özkan, fedakarlık ve disiplinle yürüttükleri görevleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Yeni yıl heyecanını Vali Özkan ile birlikte yaşayan maden işçileri de anlamlı ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - MANİSA