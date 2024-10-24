Vali Osman Varol, Kadın Girişimcilerin Serasını İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kur'an kursu öğreticisi olan Asiye Çalışkan ve kursiyerler kadınların kooperatif kurarak devletten aldıkları yüzde 80 hibe desteğiyle oluşturduğu serayı inceledi.

Kur'an Kursu öğreticisi Asiye Çalışkan, kursa gelen kursiyer kadınlar ile Adıyaman Kadın Girişimciler Kooperatifini kurarak oluşturduğu serayı gezen Vali Osman Varol, burada incelemelerde bulundu.

Seradaki ürünleri tek tek inceleyen Vali Osman Varol'a, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve bazı kurum amirleri eşlik etti. Kadınlara kolaylıklar dileyen Vali Osman Varol, bu tür çalışmaları oldukça desteklediklerini ve ilin ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. - ADIYAMAN