Vali Osman Varol, Esnafı Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kent Meydanı ve Çarşı Projesi nedeniyle yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.

Kent Meydanı ve Çarşı Projesi'nin 1. etap çalışma sahasında yer alan işyerlerini boşaltarak valilik tarafından Demokrasi Parkı'nda oluşturulan geçici işyerlerine taşınan esnaf, Vali Osman Varol'un ziyaretine ev sahipliği yaptı. Ziyaret sırasında esnafın ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Varol, toplumun temel direği olan esnafın faaliyetlerini sürdürmesinin önemine vurgu yaptı. Alışveriş hareketliliği ve iş durumu hakkında esnafla sohbet eden Vali Varol, yeni işyerlerinin hayırlı olmasını dileyerek esnafa bol kazanç temennisinde bulundu. - ADIYAMAN