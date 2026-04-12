Vali Varol'dan esnafa ziyaret

Adıyaman Valisi Osman Varol, kent merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Gölbaşı Caddesi'nde gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında iş yerlerini ziyaret eden Vali Varol, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek hasbihal eden Varol, iletilen talep, öneri ve beklentileri dinledi.

Ekonomik ve sosyal hayatın temel dinamiklerinden biri olan esnafın önemine dikkat çeken Vali Varol, küçük ve orta ölçekli işletmelerin şehir ekonomisine sağladığı katkının büyük olduğunu ifade etti. Esnafın karşılaştığı sorunların çözümü noktasında kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Varol, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. - ADIYAMAN

