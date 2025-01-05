Vali Osman Varol Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, çarşı esnafını ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Osman Varol, çarşıdaki esnafları ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyip, muhabbet etti. Ziyaret sırasında esnafa teşekkür eden Vali Varol, "Kadim şehrimizde bizleri bağrına basan, alın teri ve emekleriyle ilimize güç katan esnafımıza ve kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Varol aynı zamanda sohbet ettiği esnafların sorunlarını dinleyerek sorunların çözümü için çalışmalar yapacaklarını söyledi. - ADIYAMAN