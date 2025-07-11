Vali Osman Varol, Besni’de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Osman Varol, Besni’de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni ilçesinde esnafı ziyaret ederek ekonomik sorunları dinledi ve esnafa destek mesajı verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Birlik ve beraberliğin teminatı olan esnafla bir araya gelen Vali Varol, ilçenin ekonomik hayatına katkı sunan esnafa destek mesajı verdi.

Besni Şire Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, çay içip sohbet ederek onların halini hatırını sordu, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sırasında esnafın sorunlarını dinleyen Vali Varol, çözüm noktasında gerekli adımların atılacağını belirtti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Vali Varol, "Toplumun temel direği olan esnafımız, alın teri ve emeğiyle ilçemize büyük katkı sunuyor. Bizleri bağrına basan, gönlü geniş esnafımıza sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyor; hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Osman Varol'un Besni ziyaretine ilgili kurum amirleri de eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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