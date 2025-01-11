Vali Osman Varol, Atatürk Caddesi Esnafıyla Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Atatürk Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Adıyaman'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesini gezen Vali Osman Varol, esnafları da ziyaret etti. Esnaflarla tek tek sohbet eden Vali Varol, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnafların sıkıntılarını dinleyen ve aynı zamanda kendine iletilen talepleri de tek tek not alan Vali Osman Varol, her daim esnaflarla iç içe olduklarını belirtti. - ADIYAMAN