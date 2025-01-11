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Vali Osman Varol, Atatürk Caddesi Esnafıyla Bir Araya Geldi

Vali Osman Varol, Atatürk Caddesi Esnafıyla Bir Araya Geldi
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Atatürk Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi ve taleplerini not aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Atatürk Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Adıyaman'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesini gezen Vali Osman Varol, esnafları da ziyaret etti. Esnaflarla tek tek sohbet eden Vali Varol, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnafların sıkıntılarını dinleyen ve aynı zamanda kendine iletilen talepleri de tek tek not alan Vali Osman Varol, her daim esnaflarla iç içe olduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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