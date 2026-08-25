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Adıyaman Valisi Esnafla Buluştu

Adıyaman Valisi Esnafla Buluştu
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Sıratut Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Esnafın kentin ekonomisi için önemine vurgu yapan Küçük, devletin her zaman esnafın yanında olduğunu belirtti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Adıyaman'a atandığı günden bu yana toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeyi sürdüren Vali Abdullah Küçük, merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde esnafla sohbet eden Vali Küçük, sorun, ihtiyaç ve taleplerin yanı sıra kentin ekonomik ve ticari hayatına ilişkin önerileri dinledi.

Esnafın Adıyaman ekonomisi, istihdamı ve sosyal hayatının temel taşlarından biri olduğunu belirten Vali Küçük, devlet olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti. Vali Küçük, alın teri ve emekleriyle kentin kalkınmasına katkı sunan esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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