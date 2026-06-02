Vali Küçük, Balıkesir Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent merkezinde bulunan Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çarşıdaki iş yerlerini gezen Vali Küçük, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Küçük, talep ve önerileri dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Esnafın yaşadığı sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi alan Küçük, devletin her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduğunu belirtti.

Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Küçük, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı