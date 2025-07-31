Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan Engelli Vatandaşa Beşiktaş Forması

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, geçirdiği trafik kazası sonrası 16 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan Zafer Altınışık'ı evinde ziyaret ederek, Beşiktaş forması hediye etti.

Vali Yiğitbaşı, Kızılören ilçesinde yaşayan engelli vatandaş Zafer Altınışık'ı evinde ziyaret etti. Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenilen Altınışık'la yakından ilgilenen Vali Yiğitbaşı, kendisine Beşiktaş forması hediye etti. Ziyaret sırasında aileyle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Yiğitbaşı, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını vurgulayarak, sosyal hayata katılımlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Vali Yiğitbaşı'nın sürpriz forma hediyesi, Zafer Altınışık ve ailesi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ziyaret, fotoğraf çekimi ve iyi dileklerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR