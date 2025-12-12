Haberler

Vali Kızılkaya'nın eşi, şehit ailesi, koruyucu aile ve kadın üreticilerle bir araya geldi

Vali Kızılkaya'nın eşi, şehit ailesi, koruyucu aile ve kadın üreticilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya ile Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Eruh ilçesinde şehit ailesi, koruyucu aile ve kadın üreticilerle bir araya geldi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya ile Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Eruh ilçesinde şehit ailesi, koruyucu aile ve kadın üreticilerle bir araya geldi.

İlk olarak 1996 yılında şehit olan güvenlik korucusu Tayyip Demir'in ailesiyle bir araya gelen Kızılkaya, aileyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi ve çeşitli hediyeler takdim etti. Kızılkaya, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli görevleri olduğunu ifade etti.

Kızılkaya, daha sonra koruyucu ailelik yapan Yusuf ve Leyla Nas ailesiyle görüştü. Kızılkaya, koruyucu aile sisteminin çocukların güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümeleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, toplumda koruyucu aile sayısının artırılmasının gerekliliğine dikkat çekerek aileye teşekkürlerini iletti.

Programın devamında Eruh'ta üretim faaliyetlerinde bulunan kadın kooperatifleri ve eğitim birimleri gezildi. Eruh Levendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Halk Eğitim Merkezi Şal–Şepik Atölyesi ve Eruh Aile Destek Merkezine (ADEM-2) giden Kızılkaya, kadınların üretim süreçlerini yerinde incelendi. Kızılkaya, kadın emeğinin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli bir güç olduğunu belirterek emeği geçen tüm kadınları tebrik etti. Şal–Şepik Atölyesi ve ADEM-2'de öğretmen ve kursiyerlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve başarı dileklerini iletti. Kadınların üretime katılımının artmasının Siirt'in gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kızılkaya, her zaman kadınların yanında olacaklarını ve kendilerine desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
title