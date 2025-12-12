Vali Kızılkaya'nın eşi, şehit ailesi, koruyucu aile ve kadın üreticilerle bir araya geldi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya ile Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Eruh ilçesinde şehit ailesi, koruyucu aile ve kadın üreticilerle bir araya geldi.

İlk olarak 1996 yılında şehit olan güvenlik korucusu Tayyip Demir'in ailesiyle bir araya gelen Kızılkaya, aileyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi ve çeşitli hediyeler takdim etti. Kızılkaya, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli görevleri olduğunu ifade etti.

Kızılkaya, daha sonra koruyucu ailelik yapan Yusuf ve Leyla Nas ailesiyle görüştü. Kızılkaya, koruyucu aile sisteminin çocukların güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümeleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, toplumda koruyucu aile sayısının artırılmasının gerekliliğine dikkat çekerek aileye teşekkürlerini iletti.

Programın devamında Eruh'ta üretim faaliyetlerinde bulunan kadın kooperatifleri ve eğitim birimleri gezildi. Eruh Levendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Halk Eğitim Merkezi Şal–Şepik Atölyesi ve Eruh Aile Destek Merkezine (ADEM-2) giden Kızılkaya, kadınların üretim süreçlerini yerinde incelendi. Kızılkaya, kadın emeğinin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli bir güç olduğunu belirterek emeği geçen tüm kadınları tebrik etti. Şal–Şepik Atölyesi ve ADEM-2'de öğretmen ve kursiyerlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve başarı dileklerini iletti. Kadınların üretime katılımının artmasının Siirt'in gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kızılkaya, her zaman kadınların yanında olacaklarını ve kendilerine desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti. - SİİRT