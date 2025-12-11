Haberler

Vali Musa Işın, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerle buluştu

Vali Musa Işın, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerle buluştu
Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa ilçe programı çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek giyim ve çini atölyelerinde incelemelerde bulundu. Kursiyerlerle sohbet ederek, onların öneri ve taleplerini dinledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa ilçe programı kapsamında il protokolüyle birlikte Aslanapa Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette merkezde faaliyet gösteren giyim ve çini atölyelerinde incelemelerde bulunan Vali Işın, kursiyerlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atölyelerde üretilen el emeği ürünleri yakından inceleyen Vali Işın, kursiyerlerin ortaya koyduğu işlerin eğitim, istihdam ve ekonomik kazanç açısından önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Emeklerinden dolayı kursiyerlere teşekkür eden Vali Işın, yapılan üretimlerin bölge için değerli olduğunun altını çizdi.

Vali Işın, ziyaret sırasında kursiyerlerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Giyim ve çini kurslarının hem kişisel gelişime hem de kadınların üretime katılımına destek sağladığını belirten Vali Işın, kadınların bu süreçte aile ekonomisine ve sosyal hayata önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
