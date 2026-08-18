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Bayburt Valisi Mobilyacı Esnafını Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mobilyacı Esnafını Ziyaret Etti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde mobilyacı esnafını ziyaret ederek iş yeri sahipleriyle sohbet etti ve talep ile görüşlerini dinledi. Ziyarette esnafa kolaylık ve bereketli kazançlar dileyen Vali Eldivan'a, Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Kırmızı ve Sanayi Sitesi Başkanı Necmi Öztürk de eşlik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren mobilyacı esnafını ziyaret etti.

İş yeri sahipleriyle sohbet eden Vali Eldivan, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Eldivan, esnafa çalışmalarında kolaylık ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyarette Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarı ve Dağtarla Köyü Dernek Başkanı Bayram Kırmızı, 21 Şubat Sanayi Sitesi Başkanı Necmi Öztürk ile sanayi esnafı da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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