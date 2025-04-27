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Vali Aygöl, Kadın Girişimcileri Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Kadın Girişimcileri Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, İnhisar ilçesindeki Narinhisar Kadın Girişimi Kooperatifi'ni ziyaret ederek, kadın girişimcilerin üretim süreçlerini inceleyip destek mesajları verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, İnhisar İlçesi'ndeki programları çerçevesinde Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kadın girişimcilerin üretim süreçlerini yerinde inceleyen Aygöl çifti, yürütülen çalışmalar ve kooperatifin hedefleri hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl, kadınların üretime katılımının bölge ekonomisine ve sosyal hayata büyük katkı sağladığını vurgularken, kooperatif üyelerinin emeğini takdirle karşıladı. Ziyaret sırasında kooperatifin ürettiği ürünler incelendi, girişimcilerin talepleri dinlendi ve destek mesajları verildi. Nazlı Aygöl, kadın dayanışmasının ve üretim gücünün giderek arttığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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