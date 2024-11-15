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Vali Aydoğdu, Bakır Üretimine Destek Verdi

Vali Aydoğdu, Bakır Üretimine Destek Verdi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bakır üretimini desteklediğini belirterek, eski bir bakır işletmesini ziyaret etti ve esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bir zamanların popüler mesleği olan ve günümüzde zamana karşı direnen bakır üretiminin her zaman destekçisi olduğunu belirtti.

Vali Hamza Aydoğdu, eski bakır işletmesi olan Latif Küçük'ü işyerinde ziyaret ederek hasbihalde bulundu. Erzincan'ın önemli bir değeri olan bakır üretimine desteklerinin her zaman tam olduğunu belirten Hamza Aydoğdu, bakır kalaylama ve bakır üretimi yaparak bu kadim mesleği sürdüren esnaf Küçük'e hayırlı kazançlar diledi.

Vali Aydoğdu'ya Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve beraberindeki birim amirleri eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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