Yılbaşı öncesi sahte alkol alarmı: 'Bir kadeh hayatınızı söndürmesin'

Yılbaşı yaklaşırken, uzmanlar sahte alkol tehlikesine karşı vatandaşları uyarıyor. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilcisi Nevzat Bayram, özellikle merdiven altı üretimlerde kullanılan metil alkolün ölümcül sonuçlarına dikkat çekti.

Bayram, kontrollü tüketimde bile alkolün karaciğer, beyin ve kalp-damar sistemi üzerinde ciddi hasarlara yol açtığını belirterek, "Alkol hiçbir zaman masum bir alışkanlık değildir" dedi.

Sahte içkilerin en büyük riski, gıda sektöründe kullanılan etil alkol yerine sanayide kullanılan metil alkolün tercih edilmesi. Metil alkol vücutta formaldehit ve formik aside dönüşerek kısa sürede körlük, beyin hasarı ve ölüme neden olabiliyor. Bayram, "Ucuz alkol diye sunulan her ürün aslında yüksek ölüm riski taşır" sözleriyle tehlikenin boyutunu özetledi. Sahte alkol zehirlenmesinde ilk aşamada baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik görüldüğünü kaydeden Bayram, saatler sonra ise görme kaybı, bilinç bulanıklığı ve solunum yetmezliğinin ortaya çıktığını söyledi. Bayram, "Bu belirtilerden biri bile varsa vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşuna başvurulmalı" uyarısında bulundu.

Şüpheli durumların Alo 174 Gıda Hattı ve emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayram, "Şikayet etmek bir ihbar değil, toplumsal sorumluluktur" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile emniyet güçlerinin yılbaşı öncesi denetimleri artırması gerektiğini belirten Bayram, "Denetimler ne kadar sık olursa olsun, vatandaş bilinçli değilse risk devam eder. Mücadele ancak birlikte mümkün olur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR