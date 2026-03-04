Haberler

USTKON ve SATKOF'ta Genel Başkan Yardımcılığına 3 atama

USTKON ve SATKOF'ta Genel Başkan Yardımcılığına 3 atama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ve Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) bünyesinde genel başkan yardımcılığı görevine üç isim atandı. USTKON ve SATKOF Genel Başkanı Aysun Bay, atamaların uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

USTKON ve SATKOF bünyesinde Ege, Karadeniz ve sigorta sektörlerinden üç isim genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ile Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) bünyesinde yürütülen kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında üç isim genel başkan yardımcılığı görevine atandı. USTKON ve SATKOF Genel Başkanı Aysun Bay, farklı sektörlerde deneyime sahip iş insanlarının yönetim kadrosuna dahil edilmesiyle sanayi, ticaret ve sağlık turizmi alanında uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

USTKON yapılanması kapsamında Konya Beyşehir doğumlu iş adamı Murat Atar Ege Bölgesi'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine, Trabzon doğumlu iş adamı Serkan Orhan ise Karadeniz Bölgesi'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. SATKOF bünyesinde ise sigorta ve asistans sektöründe faaliyet gösteren Ali Can Acar Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Bay, görevlendirmelerin Türkiye'nin küresel vizyonuna katkı sağlayacağını ifade ederek yeni yöneticilere başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor

Trump'ın canını sıkacak İran uyarısı: Büyük tehdit oluşturuyorlar
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor

Trump'ın canını sıkacak İran uyarısı: Büyük tehdit oluşturuyorlar
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler