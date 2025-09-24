Üreticilerden ABD İthalatına Tepki: Vergisiz Ürünler Yerli Tarımı Tehdit Ediyor

Haber: Abdurrahman AKÇAL

ADIYAMAN) – Adıyaman'da üreticiler, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ABD menşeli pirinç, tütün, badem, ceviz ve Antep fıstığı gibi temel tarım ürünlerinde ithalat vergilerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2018 yılından bu yana uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı. Böylece ABD'den ithal edilen birçok tarım ürününe sıfır ya da düşük vergiyle giriş imkanı tanındı. Karar, Adıyaman'da üreticilerin tepkisine neden oldu.

Ziraat mühendisi Mehmet Çelebi, alınan kararın özellikle badem üreticilerini olumsuz yönde etkileneceğini belirterek, "Badem diyarı Adıyaman ve Türkiye genelinde çiftçiler don, dolu ve kuraklık gibi birçok sorunla zaten boğuşuyor. Tüm bu sıkıntılara rağmen alın teriyle üretim yapan çiftçilerimiz, şimdi bir de ABD'den vergisiz badem ve ceviz ithalatıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum yerli üreticinin rekabet şansını ortadan kaldıracak" dedi.

'Bu karar, çiftçiyi pazar kaybı ile karşı karşıya bırakacak'

"ABD'nin sübvansiyonlu ürünleri iç piyasayı istila edecek" diyen Çelebi, şunları kaydetti:

"Tütün üreticisi zaten zararına üretim yaparken, vergisiz ithalat üreticiyi tamamen üretimden çekilmeye zorlayacak. Antep fıstığında üretici maliyetin altında satış yaparken, ithalat kapılarının açılması Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt'te binlerce üreticiye darbe indirecek. Çiftçinin maliyetleri her geçen gün artıyor; mazot, gübre, elektrik ve sulama giderleri yükseliyor. Bu karar, çiftçiyi pazar kaybı ile karşı karşıya bırakacak."

'Tarımda dışa bağımlılık artacak'

Çelebi, bu kararın uzun vadede Türkiye tarımını uluslararası pazarlıkların bir unsuru haline getireceğini ifade ederek, "Tarımda dışa bağımlılık daha da artacak. Tüketici de dışa bağımlı fiyat dalgalanmalarıyla daha pahalı gıda tüketecek. Bu karar açıkça gösteriyor ki Türkiye tarımı, uluslararası pazarlıkların ön masasına bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaygılarını dile getiren üreticiler, "Bir yandan doğal afetlerle mücadele ediyoruz, bir yandan da piyasa baskısıyla eziliyoruz. Şimdi bir de ithal ürünle rekabet etmemiz isteniyor. Bu koşullarda yerli üretim ayakta kalamaz" dedi.