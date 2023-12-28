Ünlü Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Çarşamba'da İletişim ve Diksiyon Semineri Verecek

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, "İletişim ve Diksiyon Üzerine Seminer ve Söyleşi" ile İletişim Fakültesi öğrencileri ve Çarşambalı sevenleriyle buluşacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesine ev sahipliği yapan Çarşamba Belediyesi, geleceğin iletişimcileri ve Çarşambalı vatandaşları ünlü spikeri Erdoğan Arıkan ile buluşturuyor. Çarşamba Belediyesi, 5 Ocak Cuma günü saat 19.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezinde "İletişim ve Diksiyon Üzerine Seminer ve Söyleşi" programı gerçekleştiriyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Etkili iletişim, etkili bir konuşma birçok alanda başarının temelidir. İletişim Fakültesine ev sahipliği yaptığımız güzide kentimizde genç iletişimcilerimizi; bir yandan da meslek büyükleri, örnek aldıkları isimlerle de tanıştırmış oluyoruz. Öğrencilerimizin talepleri, fikirleri bizler için çok kıymetli. Bizler hayata geçirdiğimiz her proje ve etkinlikte öğrencilerimizi önemsiyor, görüşlerine değer veriyoruz. Spor spikeri, diksiyon eğitmeni ve TV programcısı Erdoğan Arıkan Beyefendi, 'İletişim ve Diksiyon' konulu seminer ve söyleşi programı için Çarşambamıza geliyor. Etkili bir iletişimin günümüzde ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. İnşallah Çarşamba'mızda yetişmiş, mesleğe adımlarını atmış, ilçemizde İletişim Fakültesi okumuş gençlerimizi de ileride mesleklerini icra ederken, okullarını, bizleri temsil ederken görmüş olacağız. 5 Ocak Cuma günü saat 19.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezimizde gerçekleşecek programa tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN