ÜNİPERSEN: En Düşük Memur Maaşı 85 Bin 66 Lira Olmalı

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), en düşük memur maaşının 85 bin 66 liranın üzerinde olması gerektiğini belirtti.

Bugün yüzde 1,37 olarak açıklanan haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak maaş artışının netleşmesi üzerine ÜNİPERSEN yazılı açıklama yaptı. En düşük memur maaşının 85 bin 66 lira olması gerektiği savunulan açıklamada, "Yıllardır olduğu gibi bu yıl da toplu sözleşme masasında verilen sözler boşa çıkmış, memurun maaşını yine enflasyon belirlemiştir. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme ile öngörülen artış, sarı sendikanın öngörüsüyle değil, TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla şekillenmiştir. Buna göre kamu çalışanlarının maaşlarına yalnızca yüzde 15,57 oranında zam yapılacaktır. Bu oran, ne mutfaktaki yangını söndürür ne de memurun alım gücünü korur. Gıda fiyatlarına gelen zamlar, memurun maaş artışını daha cebine girmeden eritmiştir. Unutulmamalıdır ki enflasyon oranında zam sıfır zamdır. TÜİK'in baskılanmış verileriyle yapılan zam, reel olarak eksi zamdır. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 68,68, İTO'ya göre yıllık enflasyon yüzde 44,38, TÜİK'e göre ise yalnızca yüzde 35,05. Bu farklar bile memurun yaşadığı kaybın ne kadar büyük olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle yalnızca enflasyon oranı kadar yapılan artış yetersizdir" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu talepler yer aldı:

"Seyyanen zam, ek zam, refah payı veya adı her ne olursa olsun ek iyileştirme zorunludur. Taleplerimiz nettir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı olan 85 bin 66 liranın üzerinde olmalıdır. Gerçek enflasyona uygun, yaşam standartlarını koruyacak düzeyde ek zam ve iyileştirme yapılmalıdır. Bu şartlar sağlanmadığı sürece piyasa gerçeklerinden uzak hiçbir maaş artışını kabul etmiyoruz. ÜNİPERSEN olarak kamu çalışanlarının haklarını almak için mücadeleye devam edeceğimizi, gerekirse eylemli süreci sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz." - ANKARA