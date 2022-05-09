Uluslararası Karşıyaka Yörük Festivali İçin Geri Sayım Başladı

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Anadolu coğrafyasının en önemli değerlerinden biri olan Yörük kültürünün tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, gelecek hafta sonu "Uluslararası Karşıyaka Yörük Festivali"ne ev sahipliği yapacak. Belediye tarafından, Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu ve bağlı derneklerin iş birliğiyle düzenlenecek festival, Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı Belediye Hizmet Alanı'nda gerçekleştirilecek.

14 Mayıs Cumartesi günü 12.00-21.30 ve 15 Mayıs Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak festival için araziye 8 çadır kurulacak.

Türkiye'de yaşayan Yörükleri bir araya getirecek festivalde sunucu Sebile Eke ile sanatçılar Fatma Meşe Öz, Feyzi Önder, Zeynep İlhan, Hasan Başkaya ve Neslihan Yılmaz Ören sahne alacak.

Yörükler ile özdeşleşmiş halı, çizme, yağlık gibi eşyaların ve diğer kültürel unsurların tanıtılacağı stantlar açılacak. Ziyaretçilere Yörük mutfağından lezzetler sunulacak. Ayrıca, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde "Yörüklerin Günümüzdeki Sorunları" başlıklı bir çalıştay yapılacak. Kırgızistan'dan da Zoom bağlantısı ile çalıştaya katılım olacak.

Karşıyaka Belediyesi ile birlikte 'Uluslararası Karşıyaka Yörük Festivali'ni düzenleyen Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu'na bağlı dernekler şöyle:

Ege Bölgesi Aydınlı Yörükler ve Efeler Derneği, Belenbaşı Köyü Yörük Türkmen Derneği, Bornova Yörükler Derneği, Menemen Yörükler Derneği, Torbalı Ahmetli Güzelleştirme Yörük Türkmen Derneği, Menderes Oğlananası Yörükler Derneği, Bergama Yörük Kadınlar Derneği.