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Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden Bocce'de Tarihi Başarı

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden Bocce'de Tarihi Başarı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen Bocce Volo Müsabakalarında Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları büyük bir başarı göstererek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ula Atatürk Ortaokulu öğrencisi İlayda Yavuz ve Yıldızlar kategorisinde yarışan Hilal Kaya, gösterdikleri performansla finallere yükseldi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen Bocce Volo Müsabakalarında önemli bir başarıya imza atan Ula Kaymakamlığına bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Müsabakalarda, Küçükler kategorisinde Ula Atatürk Ortaokulu öğrencisi İlayda Yavuz ve Yıldızlar kategorisinde yarışan Hilal Kaya, gösterdikleri üstün performansla Türkiye finallerine yükseldi. Haftanın her günü Bocce Antrenörü Yasemin Miski'nin koordinesinde disiplinli bir şekilde çalışan genç sporcular, ilçede tarihi bir başarıya imza attı.

Ula'da gençler ve çocuklar arasında her geçen gün daha fazla ilgi gören bocce sporu, ilçede aktif olarak 89 sporcunun katılımıyla yaygınlaşıyor. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bocce sahalarında yapılan çalışmalar, sporcunun teknik ve fiziksel gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye Şampiyonası'nda derece hedeflediklerini ifade eden sporcular, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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