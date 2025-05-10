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Tut İlçesi Dart Turnuvası Sona Erdi

Tut İlçesi Dart Turnuvası Sona Erdi
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde gerçekleştirilen ve iki hafta süren dart turnuvası yoğun ilgiyle sona erdi. Turnuvada birinci Mehmet Altıntaş, ikinci İbrahim Doğan, üçüncü ise Habib Doğan oldu.

Adıyaman'ın Tut ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan dart turnuvası sona erdi.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi aynı zamanda sportif faaliyetlerin daha üst seviyelere taşına bilmesi adına başlatılan ve 2 hafta boyunca devam eden dart turnuvası yoğun ilgi gördü.

Tut ilçesinde geleneksel hale getirilen dart turnuvasına katılan vatandaşlar doyasıya hem eğlendi hem de oldukça güzel anlar yaşadı.

İlçede yapılarak iki hafta süren turnuva sonucunda birinci Mehmet Altıntaş, İbrahim Doğan ikinci, üçüncülüğü ise Habib Doğan oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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