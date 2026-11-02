TÜSF'nin 30. yıl gecesinde İHA'ya basın ödülü plaketi verildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara'da ödül ve tanıtım gecesi düzenlendi. Gecede İhlas Haber Ajansı'na (İHA) da basın ödülleri kapsamında plaket verildi.

TÜSF, kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara'da ödül ve tanıtım gecesi düzenledi. Üniversite, spor ve medya camiasını bir araya getiren gecede üniversiteler 5 kategoride ödüllendirilirken, üniversite sporlarının tanıtımına ve kamuoyunda görünürlüğüne katkı sunan basın mensuplarına da ödül verildi. Ankara'da bir otelde TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen'in ev sahipliğinde düzenlenen programda, Federasyonun 30 yıllık çalışmaları ve üniversite sporlarının ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına ilişkin bilgiler aktarıldı. Gecede üniversiteler, yurt içi faaliyetlerde en fazla katılım, madalya sıralaması, en fazla sporcu ile katılım, EUSA faaliyetlerinde altın madalya ve FISU faaliyetlerinde altın madalya olmak üzere 5 kategoride ödüllendirildi.

Yurt içi faaliyetlerde en fazla katılım gösteren üniversiteler sıralamasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, madalya sıralamasında Erzurum Teknik Üniversitesi, en fazla sporcu ile katılım gösteren üniversiteler kategorisinde ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi birinci oldu. Uluslararası başarılar kapsamında EUSA faaliyetlerinde altın madalya kazanan üniversiteler ile FISU faaliyetlerinde altın madalya kazanan üniversitelere de ödülleri takdim edildi.

Gecede İHA'ya basın ödülleri kapsamında plaket takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı