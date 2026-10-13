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TÜRKŞEKER 2026-2027 şeker pancarı alım fiyatını ton başına 3 bin 720 lira belirledi

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TÜRKŞEKER, 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak belirledi. Bakanlık, sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım güvencesi sunulduğunu ve bunun stratejik önem taşıdığını belirtti.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ( Türkşeker ) tarafından 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı, kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımının, üreticilerin geleceği ve Türkiye'nin stratejik üretim gücü açısından önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, tarladan fabrikaya uzanan üretim zincirinin şeker sanayisinin ikinci yüzyıla taşınmasında önemli bir dayanak olduğu ifade edilerek, TÜRKŞEKER tarafından 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı, kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, belirlenen alım fiyatının şeker pancarı üreticileri başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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