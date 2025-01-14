Türkiye'nin Küba'ya İhracatı 125 Milyon Dolar Hedefli

Türkiye'nin Küba'ya ihracatı 25 milyon dolardan 125 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, iki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl artığını ve 2024'te bu rakamın 125 milyon dolar düzeyine ulaştığını açıkladı.

Görev süresi tamamlanan ve Türkiye'ye dönecek olan Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, son röportajını Türk basınına verdi. Basın mensuplarını büyükelçilik binasında ağırlayan Etensen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye- Küba arasındaki ilişkiler ileri bir düzeye ulaşmış durumda. Ülkelerimiz arasında herhangi bir siyasi sorun bulunmamaktadır. İki ülke arasında ticarette kayda değer bir artış yaşanmakta. Türkiye'den Küba'ya ziyaret eden turist sayısı çok yüksek olmamakla beraber yılda 15-16 bin Türk vatandaşı Küba'yı ziyaret ediyor. Ticaretimiz artıyor, hali hazırda 2024 yılında 125 milyon dolar düzeyine ulaştı. Küba kültürüyle, müziğiyle, sanatın ön plana çıktığı bir ülke."

Küba'ya Türkiye'den makarna, un ve sıvı yağ ihracatı

Küba ile Türkiye arasında yapılan ticaret her geçen gün artıyor. Türkiye'nin Küba'ya en çok sıvı yağ, un ve makarna ihracatı yaptığı öğrenildi. - İSTANBUL