Türkeli Esnaf Kahvaltısı Üçüncü Kez Gerçekleşti

Türkeli Esnaf Kahvaltısı Üçüncü Kez Gerçekleşti
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Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen geleneksel Esnaf Kahvaltısı programının üçüncüsü, ilçedeki bir sosyal tesiste yapıldı. Esnaflar arasında dayanışma ve kaynaşma amacı güden bu etkinlik, katılımcılara moral ve motivasyon sağladı.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından geleneksel hale getirilen Esnaf Kahvaltısı programının üçüncüsü, ilçedeki bir sosyal tesiste gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan kahvaltı programına, ilçede faaliyet gösteren ve odaya kayıtlı çok sayıda esnaf katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen organizasyonda, esnaflar birbirleriyle tanışma, kaynaşma ve sektörleriyle ilgili konular üzerine sohbet etme imkanı buldu.

Kahvaltı programında kısa bir konuşma yapan Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan, bu tür etkinliklerin esnaf arasında dayanışma kültürünü artırdığını belirtti. Karahan, "Amacımız, ilçemizdeki esnafımızı bir araya getirerek sosyal bağları güçlendirmek ve birlikte hareket etme bilincini canlı tutmak. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı geleneksel hale getirerek her yıl tekrarlamayı planlıyoruz" dedi.

Programa katılan esnaflar da organizasyondan memnuniyetlerini belirterek, bir araya gelmenin kendileri açısından moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ettiler.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetimi, kahvaltıya katılan tüm esnaflara teşekkür ederek, benzer etkinliklerin yıl içinde farklı konseptlerle devam edeceğini duyurdu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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