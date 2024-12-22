Türk Tekstili Katma Değerli Ürünlerle Şampiyonlar Ligi'ne Yükseldi

Türk tekstili katma değerli ürünlerle şampiyonlar ligine yükseldi.

Kadın, erkek, çocuk, ev tekstil ve ayakkabı sektörlerinden oluşan 2025 ilkbahar-yaz sezon ürünlerini, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve orta doğu ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkeden gelen alıcılarla buluşturan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Made in Türkiye etiketini gururla taşıyoruz" dedi.

Alanlarında kalitelerini ispatlamış katma değeri yüksek ürünleri yaklaşık 4 bin alıcı ile buluşturduklarını belirten Eraslan, "Hazır giyimde 14. sırada yer almaktayız. Kilogram başı değer Türkiye ortalaması 27.5 dolarken, bizim bu rakamımız 75 doları buluyor. Yani katma değerli ürünlerimizle şampiyonlar ligindeyiz. Bu başarıyı yakalamak ve sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Rusya başta olmak üzere çevre coğrafyada ve Orta Doğu ülkelerinde katma değeri yüksek hazır giyim ürünlerimizle kalitemizi ispat ettik. Gördüğümüz ilgi ve takdir bizleri cesaretlendirdi. Şimdi yeni pazarlara açılarak büyümemizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl radarımıza aldığımız Afrika pazarında var olabilmek için bir yıldır aralıksız çalışıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle yaşanan olumsuzlukların kısa sürede atlattık. Savaşın sıcak zamanlarında online satışa ağırlık verdik. Bunun yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere aynı coğrafyada bulunan farklı pazarlara ağırlık vererek faaliyetlerimizi arttırdık. Pandemi döneminden beri aralıksız olarak yatırım yaptığımız ve büyüttüğümüz bir online pazarımız var. Geldiğimiz durumda toptan online tekstil satışında büyük bir paya sahip olduk" dedi. - İSTANBUL