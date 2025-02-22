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Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Önemi

Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Önemi
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Savaş Tarihi araştırmacısı Mustafa Adnan Mehel, Türk Ocağı'nda gerçekleştirdiği sohbette Türk Okçuluğu'nun tarihsel gelişimini, Asya'da okçulukla ilgili buluntuları ve kompozit Türk yayınının askeri stratejilere etkisini ele aldı. Mehel, Türklerin atlı okçuluk yeteneklerinin tarih boyunca sağladığı avantajları ve geleneksel okçuluğun önemini vurguladı.

Savaş Tarihi araştırmacısı ve okçuluk uzmanı Kemankeş-Avukat Mustafa Adnan Mehel, Eskişehir Türk Ocağı'nda 'Tarihsel süreçte Türk Okçuluğu' sohbetine katıldı.

Mustafa Adnan Mehel, Asya'da okçulukla ilgili arkeolojik buluntular ışığında kompozit Türk yayının temelinin M.Ö. 3000 yıllarına dayandığını ifade etti. Türk okçuluğunun doğuşu ve özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adnan Mehel, Kompozit Türk yayının oluşumunda tarihin kadim dönemlerinden bu yana yaylalarda çok sayıda at yetiştirme temeline dayanan konar-göçer yaşam formunun getirdiği zorlukların ve mücadele ortamının en büyük etken olduğunu belirtti. Türklerin kadim savaş stratejilerine de değinen Mehel, yaşam formunun doğal bir getirisi olan atın ehlileştirilmesinin ve kompozit Türk yayının askeri taktik ve stratejilere getirdiği yeniliklere değindi ve bu yeniliklerin tarihin her devrinde Türklerin cihanşümul devletler kurmasının temel faktörü olduğunu vurguladı. Okçuluk uzmanı Mehel, Türklerin az olan nüfuslarına rağmen kendilerinden katbekat fazla olan Çin orduları ile başa çıkma kabiliyetlerinin Türklere psikolojik ve teknik üstünlükler sağladığına dikkat çekti. Atlı okçuluk yetenekleri ile Türk süvarilerinin çok farklı imparatorlukların ordusunda profesyonel asker olarak hizmet etmelerine değinen Mehel, Osmanlı döneminde zirvesini yaşayan geleneksel Türk okçuluğunun kültürümüzdeki önemini de dile getirdi. Günümüzde geleneksel okçuluğun rehabilitasyon, motivasyon ve gençlerin özgüvenlerini arttırma amaçlı uygulamaları olduğunu kaydeden Mustafa Adnan Mehel, hem kültürel bir miras hem de bir geleneksel bir spor olan Türk Okçuluğunun geliştirilerek devam etmesi gerektiğini önemle vurguladı.

Konukların soruları ve şube başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın şükran beratı takdimi ile gece sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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