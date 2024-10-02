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Türk Metal Sen Üyelerinden Bitron Elektromekanik'te İşten Çıkarma Protestosu

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Türk Metal Sendikası üyeleri, sendikaya üye oldukları için 17 işçisinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Manisa'da gerçekleştirilen eylemde sendika yetkilileri, işverenin kanunsuz eylemlerine dikkat çekti.

(MANİSA) - Türk Metal Sendikası (Türk Metal Sen) üyeleri, sendikanın Bitron Elektromekanik'te örgütlendiği dönemde 17 sendika üyesi arkadaşlarının işten çıkarılması nedeniyle basın açıklaması yaptı. Türk Metal Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, "İşveren, işçilerin üzerinden kazandıklarıyla keyif sürerken, Bitron emekçisinin alın terini umursamadı ve onları hor gördü. Bu haksızlıklara, adaletsizliklere daha fazla dayanamayan yiğit emekçi kardeşlerimiz, her şeyi göze alarak onurlu bir mücadele için yola çıktılar" dedi.

Türk Metal Sen üyeleri, sendikalı oldukları gerekçesiyle 17 arkadaşlarının Bitron Elektromekanik'ten atılması nedeniyle, iş yerinin önünde basın açıklaması yaptı. Türk Metal Sen Manisa Şubesi Başkanı Emrah Yunus Saruhan ve Türk Metal Senı Vestel Şubesi Başkanı Suat Öztürk ile sendika üyelerinin katıldığı eylemde, Türk Metal Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli basın açıklaması yaptı.

Ercan Dereli, şunları kaydetti:

"Bugün burada toplanma sebebimiz; işsizlikle, güvencesizlikle, düşük ücretlerle mücadele eden Bitron emekçilerinin haklı mücadelesine destek vermek, işverenin kanunsuz eylemlerini, haksız yere işten attığı işçilerin haykırışlarını duyurmak, iş yerinde yapılan kanun dışı uygulamalara dikkat çekerek siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna bildirmektir.

İşveren, işçilerin üzerinden kazandıklarıyla keyif sürerken, Bitron emekçisinin alın terini umursamadı ve onları hor gördü. Bu haksızlıklara, adaletsizliklere daha fazla dayanamayan yiğit emekçi kardeşlerimiz, her şeyi göze alarak onurlu bir mücadele için yola çıktılar. Sendika işçi sınıfı için olmazsa olmazdır diyerek sendikamız çatısı altında toplanmaya başladılar. Bu onurlu mücadeleyi öğrenen işveren, öncelikle 17 üyemizin iş akdini feshetti. Kutsal davamızdan döneriz sandı ama yanıldı. İşverenin küçümsediği Yiğit Bitron emekçileri korkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Büyük bir başarıya imza atarak iş yerinde kısa bir süre içerisinde çoğunluğu sağladı. Çalışma Bakanlığınca verilen yetki tespit belgesini alan işveren, yerinde durmayarak emekçilerin yasal hakkı olan sendikalaşmayı engellemek için işçilere baskı yaptı, tehdit etti."

Türk Metal Sen Üyelerinden Bitron Elektromekanik'te İşten Çıkarma Protestosu
Kaynak: ANKA / Yerel

Türk Metal Sendikası Politika Sendika Ekonomi Manisa Yerel

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