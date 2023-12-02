TÜRK-İŞ Genel Kurulunda Ergün Atalay yeniden Genel Başkan seçildi
TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay, Genel Başkanlık görevine yeniden seçildi. Seçimlerde 398 delege oy kullandı ve 396 oy geçerli sayıldı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 24'üncü Olağan Genel Kurulunda Ergün Atalay yeniden Genel Başkan seçildi.
30 Kasım'da başlayan TÜRK-İŞ Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerle son buldu. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona erdiği genel kurulda, 398 delege oy kullandı. Oyların, 396'sı geçerli, 2'si de geçersiz sayıldı. Geçerli oyların ardından Genel Başkan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:
"Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak (Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu), Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (Mali İşlerden Sorumlu), Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat (Eğitim İşlerinden Sorumlu), Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar (Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu)." - ANKARA