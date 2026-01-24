Haberler

Türk Hava Yolları Tiran seferlerine yeniden başladı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a haftada 7 sefer düzenlemeye başladı. Bu seferler, İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımını güçlendirecek.

Türk Hava Yolları, Arnavutluk'un başkenti Tiran seferlerini yeniden başlattı. Haftada 7 frekans olarak icra edilecek Tiran seferleriyle birlikte, İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımı bağlantısı güçlendirildi.

İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilecek seferler, Tiran'ı Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile birlikte dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkanı sunacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
