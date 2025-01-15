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Türk Hava Yolları Şam Seferlerine Başlıyor

Türk Hava Yolları Şam Seferlerine Başlıyor
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Türk Hava Yolları, 23 Ocak Perşembe günü itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek şekilde Şam seferlerine başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden duyuru yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Şam seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu.

THY'nin Şam'a yeniden sefer düzenleyecek. THY, 23 Ocak Perşembe günü başlayacak seferler, haftada 3 sefer şeklinde olacak.

Konuya ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "'Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana' (Sezai Karakoç). Şam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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