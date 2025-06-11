Türk Hava Yolları Mayıs 2025 Rakamlarını Açıkladı: Yolcu Sayısı 7,6 Milyona Ulaştı

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Türk Hava Yolları, Mayıs 2025 döneminde 7,6 milyon yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranı yüzde 81,1'e çıkarken, filo büyüklüğü 484 uçağa yükseldi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları'nın (THY) Mayıs ayı yolcu ve kargo rakamları açıklandı. Türk Hava Yolları Mayıs ayında 7,6 milyon yolcuya hizmet ederken, filodaki uçak sayısı 484'e yükseldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP), THY'nin 2025 yılı Mayıs dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımlandı. Yayımlanan verilere göre, havayolu şirketi, Mayıs 2024 döneminde 7,3 milyon olan toplam yolcu sayısı 2025 yılının aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 7,6 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise Mayıs 2024 döneminde 2,5 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,8 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Mayıs 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 81,1 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 80,6 yurt içi doluluk oranı yüzde 86 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 22,6 milyar olarak oldu. Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 5,1 artarak 183,4 bin ton oldu.

THY'nın filosundaki uçak sayısı 484 oldu

THY'nin 2025 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık trafik sonuçlarına göre ise, havayolu şirketi söz konusu dönemde 34 milyon yolcu taşıdı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Mayıs 2024 döneminde 12,5 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 13,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Ocak - Mayıs 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 81,2 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,5 olarak kayıtlara geçti. 2025 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 484'e yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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