Türk Hava Yolları En Yüksek Uçuş Sayısı Rekorunu Kıracak
Türk Hava Yolları, bugün gerçekleştirilecek bin 369 planlı uçuş ile tarihin en yüksek sefer sayısını elde etmeye hazırlanıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden bu önemli gelişmeyi duyurdu.
Türk Hava Yolları bugün yapacağı planlı bin 369 uçuş ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak.
Türk Hava Yolları (THY) bugün yapacağı planlı bin 369 uçuş ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi. Bugün planlı bin 369 TK (THY) seferi ile şimdiye kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arefe günü bin 292 seferdi. Türkiye büyüyor. THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel