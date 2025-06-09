Türk Hava Yolları En Yüksek Uçuş Sayısı Rekorunu Kıracak

Türk Hava Yolları bugün yapacağı planlı bin 369 uçuş ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak.

Türk Hava Yolları (THY) bugün yapacağı planlı bin 369 uçuş ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi. Bugün planlı bin 369 TK (THY) seferi ile şimdiye kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arefe günü bin 292 seferdi. Türkiye büyüyor. THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL