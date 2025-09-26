Haberler

Türk Hava Yolları, 75 Yeni Uçak Siparişi Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, 2029-2034 yılları arasında teslim alınacak 50 kesin ve 25 opsiyonel B787-9 ve B787-10 tipi uçak alımını açıkladı. Ayrıca, 737-8/10MAX tipi uçaklar için Boeing ile görüşmeler tamamlandı.

Türk Hava Yolları (THY) daha önceden başlattığı "Stratejik Planı" programı doğrultusunda 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere 50 adedi kesin 25 adedi opsiyona bağlı olmak üzere B787-9 ve B787-10 tipi uçak satın aldığını açıkladı.

Detayları KAP'a bildiren THY, kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace şirketleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. İlaveten, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmelerin tamamlandığını duyuran THY, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişlerinin de verileceğini vurguladı. İlgili siparişlerin 2035'e kadar filonun tamamını yeni nesil uçaklardan oluşturacağını ve böylelikle operasyonel verimliliğin pekişeceğinin altını çizen THY, bu hamlelerle birlikte yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflediklerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.