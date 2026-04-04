Türk Hava Yolları (THY), 133 ülkede 358 havalimanına uçuş düzenliyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin, "Ülkemiz ve THY'miz ile gurur duyuyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları, iç hatlarda bulunan 53 destinasyonun yanı sıra 133 ülkede 358 havalimanına uçuş düzenlediğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ekşi, "Dünya kanatlarımız altında derken; 133 ülke, 351 şehir, iç hatta 53 havalimanı, dış hatta 305 havalimanına uçuyoruz. Ülkemiz ve THY'miz ile gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı