Turistik Karaelmas Ekspresi İkinci Seferini Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, ikinci seferiyle Zonguldak Tren Garı'na ulaştı. Yolcular, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Geçen 13 Haziran ilk seferini gerçekleştiren Karaelmas Ekspresi, "Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla Zonguldak'ın tarihi ve kültürel mirası, Filyos'un eşsiz kıyıları, Yenice ormanlarının doğa harikası manzaraları, Çankırı'daki büyüleyici Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu gibi destinasyonları kapsayan özel bir rota sunuyor. Yataklı tren konaklamasıyla konforlu bir seyahat imkanı sağlayan ekspres, bölge turizmine canlılık katmayı hedefliyor.

26 Eylül 2025'te ikinci seferine çıkan trenin yolcuları, Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret ederek bölgeyi yakından tanıdı. BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak Valiliği koordinasyonunda düzenlediğimiz Turistik Kara Elmas Ekspresi'nin ikinci seferini bugün tekrardan gerçekleştiriyoruz. Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın eşsiz güzelliklerini insanlara yaşatma fırsatı bulacağız. Dönüş turunda da yine farklı turlar, farklı güzergahlar kapsamında yine Çankırı'da, Ankara'da, Kalecik'te farklı destinasyonlara gezme fırsatı bulacaklar. Bölgemizin ve Batı Karadeniz'in coğrafi güzelliklerini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz bu seferlerde insanların eğlenmesini, gezmesini ve Batı Karadeniz'i tanımasını arzu ediyoruz" dedi.

Maden Müzesi'ni gezen Handan Kocabalkan ise şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak çok yeşil, çok güzel ama hayran oldum. Maden müzenize hayran oldum. Kömür benim için çok değerli. Çünkü benim çocukluğum Ankara'da, Ankara'nın başkenti. Çocukluğum gençliği hep kömürle geçti. İlk evvela sobalar, daha sonra kaloriferler ama yine de kömür kaloriferler vardı. Maalesef ki benim 26 ve 22 yaşımdaki torunlarım kömürü bilmiyor. Henüz ellemediler, tutmadılar. Dolayısıyla yeterince temas etmedikçe değerini bilmeleri mümkün değil. Onun için nasıl bir önlem alınır bilmiyorum. Hiç olmazsa okullara şöyle birer kömür parçası hediye edilse iyi olur."

Turistik Karaelmas Ekspresi, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği seferlerle sonbaharın renklerini Batı Karadeniz'in doğasında yaşatmaya devam edecek. - ZONGULDAK