Tunceli-Elazığ Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle Durdu

Tunceli ve Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun ve şiddetli rüzgar nedeniyle Pertek ilçesi ile Elazığ arasındaki ulaşımı sağlayan feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması, yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Pertek-Elazığ seferleri yaklaşık 1 saat bekleme süresinin ardından kontrollü olarak yeniden başlatıldı. - TUNCELİ