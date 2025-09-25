Tunceli Coğrafi İşaretli Ürünler Elazığ Tarım Fuarı'nda Tanıtıldı

Tunceli'ye özgü coğrafi işaretli ürünler, Elazığ'da düzenlenen Tarım Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu.

Elazığ'da düzenlenen Tarım Fuarı, bölgenin tarım potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Fuarda Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde birçok kurum ve birlik stant açarak, kente özgü ürünleri tanıttı. Fuarda, coğrafi işaretli Munzur Balı, Tunceli Sarımsağı ve Ulukale Dutu başta olmak üzere birçok yöresel ürün sergilendi. Fuarda Tunceli'nin doğal ve yerel ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, kadın kooperatiflerinin el emeğiyle hazırladığı ürünler de dikkat çekti. Tunceli stantlarının, 28 Eylül tarihine kadar fuar alanında ziyaretçilere açık olacağı bildirildi. - TUNCELİ